Şırnak’ta iki ailenin silahlı ve bıçaklı kavgası: 4 yaralı
Şırnak’ın Cizre ilçesinde iki aile arasında başlayan tartışma, silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 4 kişi yaralandı. Polis olaya ilişkin soruşturma başlattı.
Şırnak’ta iki ailenin silahlı kavgasında 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Cizre ilçesinde iki aile arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.
Kavgada 2 kişi silahla yaralanırken, 1 kişi bıçakla, 1 kişi de atılan taşlarla yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılardan üçü Cizre Devlet Hastanesi’ne, biri de Şırnak Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı.
Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.
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