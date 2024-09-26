Şırnak’ta iki ailenin silahlı ve bıçaklı kavgası: 4 yaralı

Şırnak’ta iki ailenin silahlı kavgasında 4 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Cizre ilçesinde iki aile arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.



Kavgada 2 kişi silahla yaralanırken, 1 kişi bıçakla, 1 kişi de atılan taşlarla yaralandı.