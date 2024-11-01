Şırnak'ta kaçak avcılara 14 bin 796 TL ceza kesildi

Yeniaslanbaşar köyünde, asayiş devriyesi yapan Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri 2 şüpheli tespit etti.

Şüphelilerin bulunduğu bölgede geniş güvenlik önlemleri alan jandarma ekipleri, kaçak avcı olduklarını tespit ettikten sonra 2 kişiyi gözaltına aldı.

Jandarma ekipleri, yasa dışı avlanan ve avlaması yasak olan hayvanları avlamak isteyen kişilerin av tüfeklerine el konulurken, Şırnak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü (DKMP) tarafından avcılara 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefetten 14 bin 796 TL idari para cezası kesildi.