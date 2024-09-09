Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 26 gözaltı

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Şırnak Merkez, Silopi, Cizre, Uludere ve İdil ilçelerinde yapılan operasyonlarda çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi.

Gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen eşyaları gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın ülkeye sokmaya çalışan 26 şüpheli gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatılarak, mahkemeye çıkarıldı.

Şüpheliler çıkarıldıkları adli makamlarca alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.