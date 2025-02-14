Şırnak'ta kamyonet ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Şırnak'ta kamyonet ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

İlçenin Sur Mahallesi Yeşiltepe Sokak Mehmetçik Çeşmesi mevkisinde B.O. idaresindeki 06 ABY 005 plakalı Mercedes marka otomobil ile N.Ş idaresindeki 06 EIS 163 plakalı kamyonet, sürücülerinin kontrolünden çıkarak çarpıştı.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 5 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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