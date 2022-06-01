Şırnak'ta kamyonet şarampole devrildi: 3 ölü, 2 yaralı

Şırnak'ta meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü.

Azat Dikmen (26) idaresindeki Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. (DEDAŞ) personelinin bulunduğu kamyonet, Uludere ilçesi Yemişli köyü yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan kamyonet, şarampole devrildi.



Kazada sürücü Dikmen’in yanı sıra kamyonetteki Muhammet Mehdi Altürk (21), Nurettin Yıldız (54), Özcan B. (24) ve Fikret A. (29) ağır yaralandı.



İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Yaralılardan Altürk ile Yıldız Şırnak Devlet Hastanesi'ne, diğer yaralılar da Uludere Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Sürücü Dikmen, Altürk ve Yıldız hastanelerde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.