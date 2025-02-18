Şırnak'ta kamyonet şarampole yuvarlandı: 5 yaralı
Şırnak'ın Cizre ilçesinde kamyonet, şarampole yuvarlandı. Kazada 5 kişi, yaralanırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Eski Şırnak-Cizre kara yolunda Kasrik beldesi yakınında bir kamyonet, sürücüsü F.K.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole yuvarlandı.
Sürücü F.K. ile araçta bulunan bulunan S.Ç., S.Ç., B.Ç. ve F.Ç. yaralandı.
İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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