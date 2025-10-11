Şırnak'ta kamyonet ve otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı

H.T. yönetimindeki 49 AAD 979 plakalı kamyonet, Bozalan köyünde İ.A. yönetimindeki 80 GZ 800 plakalı otomobille çarpıştı.



Kazada, kamyonetteki sürücü, M.T, R.D, H.D, G.N. ile otomobildeki İ.A, C.A. ve 4 yaşındaki M.A. yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Yaralılar, gelen sağlık ekiplerince Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.