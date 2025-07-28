Şırnak'ta kayalıklardan düşen asker şehit oldu

Şırnak'ta bir operasyonda kayalık bölgeden iniş yapıldığı sırada ağır yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Ali Yıldırım şehit oldu.

Şırnak'ta kayalıklardan düşen asker şehit oldu

İçişleri Bakanı , Şırnak’ta icra edilen bir operasyonda kayalık bölgeden iniş yapıldığı sırada ağır yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Ali Yıldırım'ın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları söyledi: 

"Milletimizin başı sağ olsun. Şırnak İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Ali Yıldırım, icra edilen bir operasyonda kayalık bölgeden iniş yapıldığı sırada ağır şekilde yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak olmuştur.

Şehidimize Allah’tan rahmet; ailesine, Jandarma Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı ali olsun" 

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