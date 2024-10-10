Şırnak'ta kaybolan iki çocuktan iyi haber

Şırnak'ta kaybolan iki çocuk, 4'üncü günde bulundu.



İdil ilçesine bağlı Oyalı köyünde yaşayan E.D. (14) ile E.A. (15) 7 Ekim’de ilçe merkezinde yatılı kaldıkları Kur’an kursundan çantalarını alarak ayrıldı.

Çocuklar geri dönmeyince, kurs yönetimi ailelere haber verdi. Ailelerin durumu bildirmesi üzerine polis ekipleri, çocukların bulunması için çalışma başlattı.

Şırnak Valiliği, ekiplerin çalışmasıyla çocukların bulunduğunu duyurdu. Valilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"7 Ekim günü İdil İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne E.A. (15) ve E.D. (14) isimli çocukların aileleri kayıp başvurusunda bulunmuştur. Konu ile ilgili ekiplerimizce yapılan çalışmalar neticesinde 10 Ekim günü E.A. ve E.D. isimli iki çocuğumuz sağ salim bulunmuştur."