Şırnak'ta kömür yüklü tırda 50 kilo metamfetamin ele geçirildi

Şırnak'ta kömür yüklü TIR'a düzenlenen operasyonda 50 kilo 700 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 15 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Şırnak'ta kömür yüklü tırda 50 kilo metamfetamin ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından ticareti yaptıkları tespit edilen şahıslar hakkında 3 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu merkezli Hakkari, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Hatay ve İstanbul’da uyuşturucu tacirlerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şırnak'taki operasyonda, kömür yüklü TIR'da 50 kilo 700 gram metamfetamin ele geçirildi.

Operasyonlarda, biri 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan toplam 15 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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