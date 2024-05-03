Şırnak'ta öğrenci servisi kaza yaptı: 15 yaralı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde öğrencileri taşıyan servis aracı ile kamyonetin çarpışması sonucu 14'ü öğrenci 15 kişi yaralandı.

Şırnak'ta öğrenci servisi kaza yaptı: 15 yaralı

'ta Cizre ilçe girişinde bulunan köprü üzerinden geçiş yapmak üzere olan öğrenci servisi ile Silopi yolu güzergahından Cizre'ye doğru seyir halinde olan Halil Zeybek yönetimindeki hafriyat kamyonu çarpıştı.

Saat 07.10 sıralarında meydana gelen kazada servisin içerisinde bulunan 14 öğrenci ve servis şoförü Sinan Sevgi yaralandı.

Olay 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbar edilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve emniyet ekipleri yönlendirildi.

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde öğrenci ve servis şoförüne yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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