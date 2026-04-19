Şırnak'ta sağanak nedeniyle dereler taştı: Çocukların tehlikeli oyunu
19.04.2026 19:55
Son Güncelleme: 19.04.2026 20:08
Şırnak'ta etkili olan sağanak yağış nedeniyle dereler taştı, yollar göle döndü. Çocuklar, tehlikeye aldırış etmeden sel sularının içinde oyun oynarken görüntülendi.
Yeni Şırnak-Siirt karayolunun Gühozuk mevkiinde şiddetli yağış sonrası taşan dereler, yolu adeta ikiye böldü.
Suyun debisinin hızla yükselmesiyle birlikte sürücüler zor anlar yaşarken, bazı araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Bölgede ulaşım zaman zaman durma noktasına geldi.
Şırnak'ın merkeze bağlı Dağkonak köyünde ise dikkat çeken görüntüler ortaya çıktı. Taşkın sularının arasında kalan çocuklar, sel sularında oyun oynadı.
Yetkililer, ani sel ve su baskınlarına karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarırken, özellikle dere yataklarından uzak durulması gerektiğini vurguladı. Bölgede yağışların aralıklarla devam etmesi beklenirken, ekiplerin muhtemel olumsuzluklara karşı teyakkuz halinde olduğu bildirildi. Selin etkili olduğu bölgelerde hasar tespit çalışmalarının başlatılması bekleniyor.