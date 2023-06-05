Şırnak'ta saldırıya uğrayan korucu şehit oldu

"TERÖR SALDIRISI OLDUĞU TESPİT EDİLDİ"



Şırnak Valiliği, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, olayın terör saldırısı olduğunun tespit edildiğini duyurdu.



Paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:



"Cizre ilçesi Sur Mahallesi'nde 04.06.2023 günü saat 21.00 civarında, güvenlik korucusu Mustafa Erdem özel aracında silahlı saldırı sonucu şehit edilmiştir. Olay ile ilgili yapılan tahkikat sonucunda olayın terör saldırısı olduğu tespit edilmiş, olayı gerçekleştiren faillerden biri yakalanmış diğer failleri yakalama çalışmaları devam etmektedir."



Erdem'in cenazesi, Kumçatı beldesinde toprağa verildi.