Şırnak'ta silahlı, taşlı ve sopalı kavga: 2 yaralı

Şırnak'ta iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan taşlı, sopalı ve silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Şırnak'ta silahlı, taşlı ve sopalı kavga: 2 yaralı

'ta merkeze bağlı Aslanbaşar köyünde öğle saatlerinde S.F. (49) ile A.T. arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

Kavgada S.F., A.T.'nin ateşlediği tabancadan çıkan kurşunla yaralandı.

Tarafların aileleri de taş ve sopalar ile birbirlerine saldırarak kavga etti. Bu sırada S.F.'nin kardeşi E.F. (23) de yaralandı.

İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. A.T. gözaltına alınırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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