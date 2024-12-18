Şırnak'ta sokak olaylarına karışanlara gözaltı

Şırnak'ın İdil ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, sokak olaylarına karışan 6 şüpheli gözaltına alındı.

Şırnak'ta sokak olaylarına karışanlara gözaltı

İdil ilçesinde Adile Naşit Caddesi'nde içerisine piknik tüpü yerleştirilen çöp konteyneri ile araç lastiğini caddeye sürükleyerek, molotof kokteyli ile ateşe veren 6 şüpheli tespit edildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, sokak olaylarına karışan 6 şüpheli, gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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