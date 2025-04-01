Şırnak'ta taşlı, sopalı kavga; 4 yaralı

Olay, gece saatlerinde İdil ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışma, büyüyerek taş ve sopalı kavgaya dönüştü.



Kavgada K.T., M.S.T., M.İ. ve L.T. yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Yaralılar, ilk müdahalenin ardından İdil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, iki şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.