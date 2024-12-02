Şırnak'ta terör asayiş, narkotik ve kaçakçılık operasyonlarında 17 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent merkezi ile Habur Sınır Kapısında son 1 haftada yapılan operasyonlarda, 124,39 gram metamfetamin, 17,05 gram esrar maddesi, 4,21 gram bonzai maddesi, 88 gram eroin maddesi, 58 adet sentetik ecza malzemesi, 3 adet bong, 3 bin 470 paket kaçak sigara, 5 adet cep telefonu, 58 adet kaçak şişe alkol, 13 kilogram çay, 12 adet emtia, 61 adet elektronik sigara ele geçirildi. İşlem yapılan 33 şüpheliden 4'i sevk edildiği mahkemece tutuklandı.