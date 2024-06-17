Şırnak'ta terör operasyonu: 10 gözaltı

Şırnak Emniyet Müdürlüğü tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY, DAEŞ terör örgütlerine yönelik devam eden operasyonlarda 10 kişi gözaltına alındı.

Şırnak'ta terör operasyonu: 10 gözaltı

Terörle mücadele kapsamında Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Şırnak İl merkezi ve ilçelerinde /KCK silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik il genelinde yapılan çalışmalarda gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü adli kontrol şartıyla, 5'i ifadeleri akabinde serbest bırakıldı.

terör örgütüne yönelik yapılan operasyonlarda ise 2 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 1'i adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı şartı ile serbest, 1 şüpheli ise ifadesi akabinde serbest bırakıldı.

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