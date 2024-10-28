Şırnak'ta terör operasyonu: 4 tutuklama

Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 18 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Şırnak'ta terör operasyonu: 4 tutuklama
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Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, terörle mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 21-27 Ekim'de il merkezi ve ilçelerde örgütü /KCK'ya yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 18 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü ilgili il birimlerine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe 4 şüpheli tutuklandı, 8 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 3 zanlının ise işlemleri sürüyor.

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