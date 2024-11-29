Şırnak'ta terör operasyonu: 7 gözaltı

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerini deşifre etmeye yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda yapılan teknik takip sonucu adresleri belirlenen 7 şüpheli, eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

