Şırnak'ta terör operasyonu: 7 gözaltı

Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Şırnak'ta terör operasyonu: 7 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerini deşifre etmeye yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda yapılan teknik takip sonucu adresleri belirlenen 7 şüpheli, eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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