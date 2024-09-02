Şırnak'ta terör operasyonu: Mühimmat deposu olan mağara imha edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando ve güvenlik korucularının katılımıyla Şırnak’ın Cudi Dağı kırsalında “Gürz-12” operasyonu gerçekleştirildiğini belirtti.



Bakan Yerlikaya, operasyonda teröristlerin mühimmat deposu olarak kullandığı bir mağaranın tespit edildiğini, 753 el bombası, bin el bombası fünyesi, 2 bin elektrikli fünye, 11 AK-47 piyade tüfeği, 5 Dragunov keskin nişancı tüfeği, 3 RPG-7 roketatar, 2 PKM makineli tüfek, 60 mm havan, 2 kilogram patlayıcı madde ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirilen mağaranın imha edildiğini kaydetti.