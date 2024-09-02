Şırnak'ta terör operasyonu: Mühimmat deposu olan mağara imha edildi

Şırnak Cudi Dağı kırsalında jandarma tarafından bölücü terör örgütüne yönelik başlatılan "Gürz-12" operasyonunda, terör örgütünün mühimmat deposu olarak kullandığı bir mağara imha edildi.

Şırnak'ta terör operasyonu: Mühimmat deposu olan mağara imha edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando ve güvenlik korucularının katılımıyla Şırnak’ın Cudi Dağı kırsalında “Gürz-12” operasyonu gerçekleştirildiğini belirtti.

Bakan Yerlikaya, operasyonda teröristlerin mühimmat deposu olarak kullandığı bir mağaranın tespit edildiğini, 753 el bombası, bin el bombası fünyesi, 2 bin elektrikli fünye, 11 AK-47 piyade tüfeği, 5 Dragunov keskin nişancı tüfeği, 3 RPG-7 roketatar, 2 PKM makineli tüfek, 60 mm havan, 2 kilogram patlayıcı madde ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirilen mağaranın imha edildiğini kaydetti.

Öne Çıkan Video

Kabin amiri Onur Aykanat'ın öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı

TÜRKİYE HABERLERİ

Afyonkarahisar’da işçi minibüsü devrildi: 10 yaralı

Afyonkarahisar’da işçi minibüsü devrildi: 10 yaralı

Beykoz'da sürüklenen tekne kurtarıldı

Beykoz'da sürüklenen tekne kurtarıldı

Cizre'de korku dolu anlar: Freni boşalan TIR dehşet saçtı

Cizre'de korku dolu anlar: Freni boşalan TIR dehşet saçtı

Bitlis'te şarbon vakası: Bazı bölgeler karantinada

Bitlis'te şarbon vakası: Bazı bölgeler karantinada

Resmi Gazete'de bugün (2 Eylül 2024 Resmi Gazete kararları)

Resmi Gazete'de bugün (2 Eylül 2024 Resmi Gazete kararları)

Çanakkale Boğazı'nda arızalanan yük gemisi demirletildi

Çanakkale Boğazı'nda arızalanan yük gemisi demirletildi

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...