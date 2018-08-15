Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, il merkezi, Cizre, Silopi ve İdil ilçelerinde terör örgütü PKK/KCK aparatı YPS içerisinde kurye, milis, işbirlikçi olarak KCK/TY yapılanması içerisinde faaliyetler yürüten, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapan kişilerin yakalanması, eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesi amacıyla 34 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre operasyonda, 27 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Zanlıların ikamet ve üst aramalarında, örgüte müzahir doküman ile dijital materyaller ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Adreslerinde bulunamayan 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.