Son dakika haberi! 

Silopi ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 2 güvenlik korucusu şehit oldu, 2 güvenlik korucusu yaralandı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen saldırıda, 2 güvenlik korucusu şehit düştü, 2 güvenlik korucusu yaralandı. 

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, PKK'lı teröristler tarafından Çalışkan beldesi kırsalında önceden yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak ettirildi.

Saldırıda 2 güvenlik korucusu şehit oldu, 2 güvenlik korucusu yaralandı.

Yaralanan güvenlik korucuları Silopi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bölgede teröristlerin yakalanması için operasyon başlatıldı.