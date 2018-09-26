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Silopi ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 2 güvenlik korucusu şehit oldu, 2 güvenlik korucusu yaralandı
Şırnak'ın Silopi ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen saldırıda, 2 güvenlik korucusu şehit düştü, 2 güvenlik korucusu yaralandı.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, PKK'lı teröristler tarafından Çalışkan beldesi kırsalında önceden yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak ettirildi.
Saldırıda 2 güvenlik korucusu şehit oldu, 2 güvenlik korucusu yaralandı.
Yaralanan güvenlik korucuları Silopi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Bölgede teröristlerin yakalanması için operasyon başlatıldı.