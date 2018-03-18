Şırnak'ın Silopi ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda 3 asker yaralandı.
Alınan bilgiye göre, PKK'lı teröristlerce Irak'ın kuzeyinden Hisarkapı Üs Bölgesi'ne roketatar ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi.
Açılan ilk ateşte 3 asker yaralandı.
Yaralı askerler, helikopterle Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Bölgede operasyon sürüyor.
Şırnak'ta terör saldırısı: 3 asker yaralı
Anadolu AjansıTürkiye
Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Hisarkapı Üs Bölgesi'ne PKK'lı teröristlerce Irak'ın kuzeyinden düzenlenen saldırıda 3 asker yaralandı.
Şırnak'ın Silopi ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda 3 asker yaralandı.