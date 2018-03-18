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Şırnak'ta terör saldırısı: 3 asker yaralı

Anadolu Ajansı

Türkiye

Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Hisarkapı Üs Bölgesi'ne PKK'lı teröristlerce Irak'ın kuzeyinden düzenlenen saldırıda 3 asker yaralandı.

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Şırnak'ın Silopi ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda 3 asker yaralandı.

Alınan bilgiye göre, PKK'lı teröristlerce Irak'ın kuzeyinden Hisarkapı Üs Bölgesi'ne roketatar ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi.

Açılan ilk ateşte 3 asker yaralandı.

Yaralı askerler, helikopterle Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bölgede operasyon sürüyor.

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