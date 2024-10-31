Şırnak'ta TIR ile kamyonet çarpıştı: 4 yaralı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde, TIR ve kamyonetin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Şırnak'ta TIR ile kamyonet çarpıştı: 4 yaralı

Cizre- Nusaybin kara yolunun Mehmetçik Çeşmesi mevkisinde, M.İ. idaresindeki 73 DN 769 plakalı TIR ile M.Ç. yönetimindeki 34 NRE 63 plakalı kamyonet çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, kamyonet sürücüsü M.Ç. ile araçtaki V.Y, M.B. ve B.K. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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