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Şırnak'ta TIR ile otomobil çarpıştı: 3 ölü

Şırnak'ın Uludere ilçesinde, TIR ile otomobil çarpıştı. Kazada otomobildeki çift ile TIR şoförü hayatını kaybetti.

Şırnak'ta TIR ile otomobil çarpıştı: 3 ölü

'ın Uludere ilçesi Şenoba beldesinde, Hüsamettin Hamarat’ın kullandığı TIR ile Abdülkerim Ürün’ün idaresindeki otomobil çarpıştı.

Sabah saatlerinde meydana gelen kazada TIR yan yatarken, otomobil de taklalar atarak durdu.

Araçlarda sıkışan 3 kişi için bölgeye sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Şırnak'ta TIR ile otomobil çarpıştı: 3 ölü - 1

Yapılan kontrolde TIR şoförü Hüsamettin Hamarat ile otomobilde bulunan Abdülkerim Ürün ile eşi Esmer Ürün’ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Şırnak'ta TIR ile otomobil çarpıştı: 3 ölü - 2

Kazada ölenlerin cenazeleri sıkıştıkları yerden çıkarılarak, otopsi için morga götürüldü.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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