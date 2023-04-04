Şırnak'ta TIR ile otomobil çarpıştı: 3 ölü

Yapılan kontrolde TIR şoförü Hüsamettin Hamarat ile otomobilde bulunan Abdülkerim Ürün ile eşi Esmer Ürün’ün hayatını kaybettiği belirlendi.



Kazada ölenlerin cenazeleri sıkıştıkları yerden çıkarılarak, otopsi için morga götürüldü.



Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. NTV’yi sosyal medyadan takip edin