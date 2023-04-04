Şırnak'ta TIR ile otomobil çarpıştı: 3 ölü

Şırnak'ın Uludere ilçesi Şenoba beldesinde, Hüsamettin Hamarat’ın kullandığı TIR ile Abdülkerim Ürün’ün idaresindeki otomobil çarpıştı.
Sabah saatlerinde meydana gelen kazada TIR yan yatarken, otomobil de taklalar atarak durdu.
Araçlarda sıkışan 3 kişi için bölgeye sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yapılan kontrolde TIR şoförü Hüsamettin Hamarat ile otomobilde bulunan Abdülkerim Ürün ile eşi Esmer Ürün’ün hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazada ölenlerin cenazeleri sıkıştıkları yerden çıkarılarak, otopsi için morga götürüldü.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.