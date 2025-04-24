Meteoroloji 15’inci Bölge Müdürlüğü’nün, değerlendirme ve uydu verilerine göre yaptığı uyarının ardından Şırnak’ta toz taşınımı etkili oldu. Toz bulutu nedeniyle Cudi ve Gabar dağları kent merkezinden görünmez hale geldi.



Araçlar, evlerin balkonları tozla kaplandı. Meteoroloji verilerine göre toz taşınımının yarın sabaha kadar devam etmesi bekleniyor.