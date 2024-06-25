Şırnak'ta trafik kazası: 4'ü çocuk 8 yaralı

Şırnak’ın Cizre ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 4’ü çocuk 8 kişi yaralandı.

Şırnak'ta trafik kazası: 4'ü çocuk 8 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Silopi- kavşağında M.B. idaresindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu trafik tabelasına çarptıktan sonra refüje çıktı.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki A.B., R.B., M.B., B.E.B., H.B., A.B ve R.B., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Cizre Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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