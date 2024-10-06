Şırnak'ta trafik kazası: 8 yaralı

Şırnak'ta Şehit Ali Batmaz Caddesi üzerinden Bahçelievler Mahallesi'ne gitmek isteyen H.G. idaresindeki 34 ZA A906 plakalı otomobil, Belediye Bulvarı'nda seyreden M.K. yönetimindeki 73 AAT 838 plakalı otomobile çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle sürücü M.K. ile araçta bulunan aynı aileden Z.K., R.K., A.M.K., N.N.K., A.K., M.K. ve N.S.K. yaralandı. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Şırnak Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.