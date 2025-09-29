Şırnak'ta traktör devrildi: Bir ölü, iki yaralı

Şırnak'ta traktör kazasında bir kişi yaşamını yitirdi, iki kişi de yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Nusaybin-Cizre karayolunda meydana geldi.

Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen traktör, kontrolden çıkarak devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerin yaptığı kontrolde traktörün altında kalan Reyhan Motor'un yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yaralanan iki kişi, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.