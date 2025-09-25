Şırnak'ta uyuşturucu operasyonu: 20 kilo 700 gram esrar ele geçirildi

Şırnak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 20 kilo 700 gram esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, madde ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında Toptepe köyünde bir şüphelinin evinde narkotik köpekle arama yapıldı.

Aramada, buzdolabında plastik bidonda ve çekmelere gizlenmiş toplam 20 kilo 700 gram esrar bulundu.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

