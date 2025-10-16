Şırnak'ta vahşet! Hamile kadın ağır yaralı, karnındaki bebeği öldü

Şırnak'ta bir kadın, eşi tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı.

Olay, Silopi ilçesi Dicle Mahallesi'ndeki bir iş yerinde meydana geldi.

Irak uyruklu J.M.B.B., eşi tarafından altı yerinden bıçaklandı. İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

KARNINDAKİ BEBEK ÖLDÜ

İlk müdahalenin ardından Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadının hamile olduğu, karnındaki bebeğinin ise öldüğü belirlendi.

J.M.B.B.'nin hayati tehlikesi sürerken, polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.