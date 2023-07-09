Şırnak'ta vahşet: İşkence görmüş erkek cesedi bulundu

Şırnak'ın Uludere ilçesinde, boynundan iple ağaca asılmış, elleri arkadan bağlı ve işkence görmüş erkek cesedi bulundu. Cesedin, 30 yaşındaki kamyon şoförü Bedirhan Kilim’e ait olduğu belirlendi.

Şırnak'ta vahşet: İşkence görmüş erkek cesedi bulundu

Uludere'de bir ağaçta boynundan iple ağaca asılmış, elleri arkadan bağlı erkek cesedi bulundu.

İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin ilk incelemesinde cesedin kamyon şoförü Bedirhan Kilim’e ait, vücudunda da bıçak ve işkence izlerinin olduğu tespit edildi.

Şırnak'ta vahşet: İşkence görmüş erkek cesedi bulundu - 1

Kilim’in cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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