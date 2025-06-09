Şırnak'ta yılanın ısırdığı eski muhtar hayatını kaybetti

Şırnak'ta yılan tarafından ısırılan eski muhtar hastanede hayatını kaybetti.

Şırnak'ta yılanın ısırdığı eski muhtar hayatını kaybetti

'ın Beytüşşebap ilçesinde sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, saat 21.00 sıralarında Taşarası köyü mevkiinde meydana geldi.

Eski köy muhtarı Abdülselam Ecer'i (55), Oymakkaya köyü kırsalında biçeneklerde çalıştığı sırada yılan ısırdı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Ecer, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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