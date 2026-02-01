Şırnak'ta zehir tacirlerine operasyon. Kilolarca metamfetamin ele geçirildi
01.02.2026 10:27
Son Güncelleme: 01.02.2026 11:05
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyona ilişkin görüntüleri paylaştı.
Şırnak'ta zehir tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 142 kilo metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi.
Uyuşturucuyla mücadele sürüyor.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak’ta uyuşturucu madde ticaretiyle mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 142 kilogram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildiğini bildirdi.
Yerlikaya, uyuşturucu madde sevkiyatı yapan TIR'a düzenlenen operasyonda 2 şüphelinin yakalandığını da belirtti.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
“Uyuşturucuyla mücadele, yalnızca bir ‘iç güvenlik meselesi’ değildir; bu mücadele, ‘küresel bir güvenlik’ mücadelesidir. Biz, uyuşturucuya topyekün savaş açtık! Bu savaşı da, sadece ülkemiz adına değil, insanlık adına sürdürüyoruz. Emniyet Müdürlüğümüzü ve emeği geçenleri tebrik ediyorum.”