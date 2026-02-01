Şırnak'ta zehir tacirlerine operasyon. Kilolarca metamfetamin ele geçirildi

“Uyuşturucuyla mücadele, yalnızca bir ‘iç güvenlik meselesi’ değildir; bu mücadele, ‘küresel bir güvenlik’ mücadelesidir. Biz, uyuşturucuya topyekün savaş açtık! Bu savaşı da, sadece ülkemiz adına değil, insanlık adına sürdürüyoruz. Emniyet Müdürlüğümüzü ve emeği geçenleri tebrik ediyorum.”