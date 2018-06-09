Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, dün saldırı hazırlığında oldukları belirlenen PKK'lı teröristlere yönelik Bestler Dereler Kaval Dağı mevkisinde başlatılan hava destekli operasyon sürüyor.
Operasyonda bir özel harekat polisi şehit oldu, bir asker yaralandı.
Yaralı asker, helikopterle Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bestler Dereler bölgesinde düzenlenen operasyonda saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 9 terörist etkisiz hale getirilmişti.
Şırnak'taki terör operasyonu: 1 polis şehit
Anadolu AjansıTürkiye
Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda bir polis şehit oldu, bir asker yaralandı.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, dün saldırı hazırlığında oldukları belirlenen PKK'lı teröristlere yönelik Bestler Dereler Kaval Dağı mevkisinde başlatılan hava destekli operasyon sürüyor.