Şırnak’taki yangından acı haber | 15 yaşındaki Umut da kurtarılamadı

Şırnak’ta bir binanın kazan dairesinde çıkan yangında yaralanan çocuklardan Umut Küden de kurtarılamadı. Yangında can kaybı 2’ye çıkarken, 2 yaralının tedavisi sürüyor.

Şırnak’taki yangından acı haber | 15 yaşındaki Umut da kurtarılamadı

’taki yangında yaralanan 15 yaşındaki Umut’tan acı haber geldi.

Cumhuriyet Mahallesi’nde 12 Kasım’da bir binanın kazan dairesinde, yanıcı maddenin tutuşmasıyla yangın çıktı.

Yangında yaralanan 4 çocuk, Şırnak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

itfaiye ekiplerince söndürülürken, yaralı çocuklardan H.T. kurtarılamadı.

Yaralanan ve ilk müdahalesi yapılan Umut Küden, E.U. ve K.Y. ise Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

Yanık ünitesinde tedaviye alınan çocuklardan Umut Küden de bu sabah yaşamını yitirdi.

Küden’in cenazesi, otopsi sonrası yakınları tarafından defnedilmek üzere Şırnak’a götürüldü.

Diğer 2 çocuğun tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

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