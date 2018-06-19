Şırnak'ta Akçay 6. Motorlu Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı askerler Gabar Dağı mevkisinde yol arama faaliyeti yürüttüğü sırada teröristlerce önceden yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak etti.
Saldırıda 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı. Yaralı askerler helikopterle Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Güvenlik güçleri, bölgede teröristlerin yakalanması için operasyon başlattı.
Şırnak'tan acı haber: 1 asker şehit
Anadolu AjansıTürkiye
Şırnak'ın Gabar Dağı mevkisinde PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.
Şırnak'ta Akçay 6. Motorlu Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı askerler Gabar Dağı mevkisinde yol arama faaliyeti yürüttüğü sırada teröristlerce önceden yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak etti.