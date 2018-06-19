Şırnak'ın Gabar Dağı mevkisinde yola tuzaklanan patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 1 askerin şehit olduğu, 2 askerin yaralandığı saldırının ardından güvenlik güçlerince bölgede teröristlerin yakalanması için başlatılan operasyonda, yine terör örgütü mensuplarının tuzakladığı bir başka el yapımı patlayıcı infilak etti. Olayda 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı. Yaralı asker Şırnak Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

İki ayrı noktada yola tuzaklanan patlayıcıların infilak etmesi sonucu şehit sayısı 2'ye, yaralı sayısı ise 3'e yükselmiş oldu. Bölgede operasyonlar devam ediyor.



Akçay 6. Motorlu Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı askerler Gabar Dağı mevkisinde yol arama faaliyeti yürüttüğü sırada teröristlerce önceden yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak etmiş, saldırıda 1 asker şehit olmuş, 2 asker yaralanmıştı. Yaralı askerler helikopterle Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.