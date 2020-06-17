Şırnak'ta sivil aracın geçişi sırasında patlama: 4 kişi hayatını kaybetti

SON DAKİKA HABERİ: Şırnak'ın Silopi ilçesinde sivil pikabın geçişi sırasında meydana gelen patlamada 4 kişi hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı 17.06.2020 - 21:19

Şırnak'ta sivil aracın geçişi sırasında patlama: 4 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberi! Şırnak'ın Silopi işçileri taşıyan seyir halindeki pikapta meydana gelen patlamada 4 kişi yaşamını yitirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Silopi ilçesine bağlı Görümlü Beldesinden Cudi Dağı'na doğru devam eden yol yapım çalışmasında Kurtik Tepe mevkisinde saat 18.35 sularında, yüklenici firmaya ait iş makinalarına yakıt taşıyan sivil pikapta seyir halindeyken patlama oldu. Olayda, araçta bulunan 4 kişi yaşamını yitirdi.

Patlamanın nedeni araştırılıyor.

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...