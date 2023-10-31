Sırp çete liderinin öldürülmesi davasında 3 sanığa tahliye

İstanbul'da Sırp organize suç örgütü lideri Jovan Vukotiç’in silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin 16 sanığın yargılandığı davada 3 sanığın daha tahliye edilmesine karar verildi. Önceki duruşmada bir sanık tahliye edilmişti.

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar avukatlarıyla katıldı.Duruşmada savunmasını yapan tutuklu sanık Emre Karaağaç, seyir halindeyken aracına 5 el ateş edildiğini, mağdur olduğunu fakat sanık durumuna düştüğünü söyledi.

KIRMIZI BÜLTEN SONRASI YAKALANAN SANIK SAVUNMA YAPTI



Motosikleti kullandığı belirlenen ve hakkında kırmızı bülten bulunan sanık Yakup Doğan, Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye getirilmişti.

Duruşmada savunma yapan Yakup Doğan da "Beni kaçtı olarak göstermişler. Ben kaçmadım. Telefonum çalındı. Türkiye’de telefon pahalı olduğu için ve maddi durumum olmadığı için biriktirdiğim parayla Gürcistan’a gittim. Orada haberlerde kendi ismimim geçtiğini gördüm. Annemle babamı aradım eve operasyon olduğunu beni aradıklarını söylediler. Ben de korktum. Buraya geleceğimi söyledim. Babamın baskısından ne yapacağımı bilemedim. Korktum." dedi.



3 SANIK TAHLİYE EDİLDİ



Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Erdi Ertan, Asiye Yüksel ve Esad Candan’ın yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol şartıyla tahliyelerine karar verdi.

Tutuklu sanıklar Radoje Zivkovic, Zdravko Perunovic, Yakup Doğan, Elanur Tuna, Emircan Sümer, Emre Karaağaç ve Furkan Yeşil'in tutukluluklarına devam kararı verildi. Duruşma ertelendi.



OLAYIN GEÇMİŞİ



Türkiye'de 2018 yılında yakalanan ve teslim edildiği Sırbistan'da serbest kalmasının ardından yasadışı yollarla tekrar Türkiye gelen Skaljarskı isimli organize suç örgütü liderlerinden Jovan Vukotiç, birliktelik yaşadığı Masa Mısıc ve oğullarıyla birlikte bulunduğu otomobilde silahlı saldırıya uğramıştı. Şişli'de 8 Eylül 2022'de saat 19.55 sıralarında motosikletli iki kişinin gerçekleştirdiği saldırıda Vukotiç hayatını kaybetmişti.

Suikastin ardından İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda saldırıyı ''Kavackı'' adlı suç örgütü yöneticisi Radoje Zivkovic'in Türkiye'deki bağlantıları aracılığıyla gerçekleştirdiği belirlenmişti. 16 Eylül günü gerçekleştirilen operasyonla cinayet zanlıları Radoje Zivkovic ve Zdravko Perunovic ile kendilerine yardım ettikleri belirlenen şüpheliler yakalanmıştı.



İSTENEN CEZALAR



Hazırlanan iddianamede, Jovan Vukotiç'in Skaljarskı suç örgütünün lideri olduğu, Skaljarskı ile Kavackı örgütü arasında uyuşturucu savaşı yaşandığı belirtildi.

İddianamede, örgüt yöneticisi konumundaki şüpheliler Radoje Zıvkovıc ve Milan Vujotıc hakkında, "Silahlı suç örgütü kurmak ve yönetmek", "Tasarlayarak kasten adam öldürme" ve "Resmi belgede sahtecilik" suçlarından ağırlaştırılmış müebet hapis ve 7 yıldan 17 yıla kadar hapis talep edildi. 6 şüpheli hakkında "Silahlı suç örgütüne üye olma, Tasarlayarak kasten adam öldürme" suçlarından 2 yıl 6 aydan 6 yıla ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası; 8 şüpheli hakkında ise "Örgüte üye olmamakla birlikte yardım etmek ve Tasarlayarak adam öldürme" suçlarından 1 yıldan 2 yıla kadar hapis ve ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları istendi.

