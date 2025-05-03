Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetti

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Sayın Sırrı Süreyya ÖNDER, 15 Nisan 2025 tarih ve saat 22.41’de şuuru kapalı, solunum ve kardiyak arrest tablosunda ambulans ile kalp-akciğer masajı eşliğinde hastanemize getirilmiştir.

KALP KRİZİ GEÇİRDİ, AORT DAMARI YIRTILDI Önder, 15 Nisan günü geç saatlerde kalp krizi geçirmişti. Ambulans ile hastaneye götürülen Önder'in iki kez kalbi durmuş, doktorların müdahalesiyle geri döndürülmüştü. Kalp kriziyle birlikte aort damarının da yırtıldığı belirlenen Önder, acilen ameliyata alınmıştı.

Sırrı Süreyya Önder'in vefat haberini alan dostları, siyasiler ve sanatçılar hastaneye akın etti. Hastaneye gelenler arasında DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanvekili Nuri Aslan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan ile bazı milletvekilleri, partililer ve sanat camiasından isimler yer aldı. Ziyaretçiler, Önder'in annesi Zeliha Önder ve kızı Ceren Önder Kandemir ile bazı aile bireylerine başsağlığı diledi. Öte yandan hastanede beklediği sırada Önder'in vefat haberini alan annesi Zeliha Önder, fenalık geçirdi.

" Türkiye halklarına, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz." ifadesine yer verilen açıklamada, "Onun canı pahasına sürdürdüğü barış mücadelesini başarıya ulaştırmak, anısına bağlılığın gereğidir. Sırrı Süreyya Önder'in anısına ve onun barış mücadelesine layıkıyla sahip çıkacağız." denildi.

BAKAN MEMİŞOĞLU: SEVENLERİNE BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUM Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da Önder'in ölümüne ilişkin bir açıklama yaptı. Önder'in tüm çabalara rağmen hayatını kaybettiğini bildiren Bakan Memişoğlu, "Sırrı Süreyya Önder'e Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." dedi.

Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerinin başı sağ olsun."

Kendisine acilen 'Aort Diseksiyonu' tanısıyla Bentall operasyonu (aort kapak değişimi ve çıkan aort değişimi) ve tek damar by-pass ameliyatı yapılmıştır. Hastamızın ameliyat sonrasında yoğun bakım ünitemizde ECMO (Kalp destek cihazı) ve yoğun tıbbi tedavi altında hemodinamik stabilitesi sağlanmıştır. Hayati tehlikesi giderek artan hastanın nörolojik tablosu ağırlaşmış, çoklu organ yetmezliğine girmiştir.

12 saat süren ağır bir ameliyat geçiren Önder, o günden bu yana yoğun bakımda tedavi görüyordu. Doktorlar, bu ameliyattan üç gün sonra Önder'in göğsünü bir kez daha açmıştı.

SİYASİLERDEN BAŞSAĞLIĞI MESAJLARI

Sırrı Süreyya Önder'in ölümü nedeniyle siyasiler başsağlığı mesajları yayımladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş: "Sırrı Süreyya Önder kardeşimin vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim." dedi. Önder'in siyasi nezaketi, duruşu ve mütevazı kişiliğiyle herkesin saygısını kazanmış değerli bir insan olduğunu söyleyen Kurtulmuş, "Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: "TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Hayatının her döneminde barışa, diyaloğa ve ortak akla kıymet veren, nezaketi, mütevazılığı ve içtenliğiyle gönüllerde iz bırakan kıymetli bir arkadaşımızdı. Terörsüz Türkiye hedefine yönelik çabaları da milletimizin gönlündeki müstesna yerini koruyacaktır. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun."



Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: "TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder’e Allah’tan rahmet diliyorum. Sanatçı ve siyasetçi kimliğiyle, en önemlisi şahsiyetiyle milletimizin her kesiminin gönlünde yer edinmişti. Toplumsal barış için gösterdiği çabalar her zaman minnetle hatırlanacaktır."

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder'e Allah’tan rahmet; değerli ailesine ve sevdiklerine başsağlığı diliyorum." dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: "Merhum Sırrı Süreyya Önder; samimi kişiliği, insani yönü, bir çok konuda sergilediği uzlaşmacı tavrı ve terörsüz bir Türkiye idealine katkı sunma gayretiyle daima hatırlanacaktır."

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "İnsanımızın tüm sorunlarıyla ilgili, tüm hikayelerini taşıyan değerli bir sanat ve siyaset adamıydı. Ömrünün son demlerini 'Terörsüz Türkiye' hedefi için seferber etti."

MİT Başkanı İbrahim Kalın: "Anadolu'nun bağrından çıkmış bir yüce gönüllüyü, bir akil kişiyi, bir sohbet ehlini, bir dostu, bir güzel insanı kaybettik. İyi, güzel ve doğruya olan inancını hiç kaybetmedi. Terörsüz Türkiye yolunda barış ve kardeşlik için mücadeleden hiç vazgeçmedi. Mekanı cennet olsun. Ailesine ve sevdiklerine taziyelerimi sunuyorum. Başımız sağ olsun."

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş: "Ömrünün son günlerini terörsüz Türkiye idealine adaması her daim hatırlanacaktır. Ailesine ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum."



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Önder'e Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diledi.



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: "TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, sanatla siyaseti harmanlayan duruşuyla Anadolu insanımızın hikayesine, derdine, sevincine tercüman olmuş, her zaman samimi duruş sergilemiş bir isimdi. Bu topraklarda kardeşliğimizin ve birliğimizin daim olması için, Terörsüz Türkiye hedefimiz için büyük bir gayret göstermişti. Kendisine Allah'tan rahmet diliyor, ailesine, sevenlerine, yüce Meclisimize başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun."



Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: "Uzun yıllar kültür, sanat ve siyaset alanlarında önemli hizmetlerde bulunan Sayın Önder'e Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun."



Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: "Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle tedavi altında bulunduğu hastanede vefat eden TBMM Başkanvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder'e yüce Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Rabbim mekanını cennet eylesin."



Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu: "TBMM Meclis Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Sırrı Süreyya Önder'e Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: "DEM Parti İstanbul Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder'in vefatını üzüntüyle öğrendim. Nevi şahsına münhasır tarzı ile ülkemizin yakın siyasi geçmişinde önemli bir yer edinen Sayın Önder'e Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve DEM Parti'ye başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Önder'in, yapıcı kişiliğiyle ülke gündemine hem renk hem denge hem de güzellikler kattığını bildirdi. Sanatçı ve bilge karakterini, hayatının son günlerinde "Terörsüz Türkiye" hedefine, barış ve kardeşliğin hüküm süreceği Türkiye'ye adadığına işaret eden Şimşek, "Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Ailesinin ve sevenlerinin başı sağolsun, geride kalanlara Allah sabır versin." ifadesini kullandı.



Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Önder'in vefat haberini teessürle öğrendiğini belirterek, merhuma Yüce Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diledi.



Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı: "Önder'in vefat haberini üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: "Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat eden Önder'e Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da mesajında, Önder'e Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: "TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'i kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Suçsuz yere hapislere atılsa da zulümler görse de ömrünü barış yolunda harcadığına şahidiz. Türkiye’nin birliği ve kardeşliği için verdiği mücadeleyi başarıya ulaştırmak, hepimizin ona borcudur. Ülkemizin başı sağolsun."

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan: "Barışın dili, halkların kardeşliği için çarpan cesur bir yürek sustu. Sırrı, sadece bir siyasetçi değil, Türkiye'nin hafızası, onuru ve neşesiydi. Sözleriyle direnen, gülüşüyle umut olan bir insandı. Onu kaybetmenin acısı büyük. Ama biliyoruz ki Sırrı'nın düşleri bizimdir, yolu yolumuzdur. Hakkını helal et Sırrı. Uğurlar olsun, yoldaşım. Sana söz, bu ülkeye barış gelecek."

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğlulları: "Çok kıymetli yoldaşımız Sırrı Süreyya Önder'i kaybettik. Acımız da kaybımız da çok büyük. Hepimiz için kelimelerin kifayetsiz kaldığını, tüm Türkiye'nin yüreğinin düğüm düğüm olduğunu biliyorum. Bizleri ortak duygularda birleştiren, barışa olan inancıyla herkesi kucaklayabilen bir insandı o. Bu toprakların güzelliğinin, neşesinin buluştuğu bir değerdi. Ağır hastalıklarına rağmen barış için vermiş olduğu mücadeleyi ne bu topraklar ne de bu ülkenin insanları unutacak. Sana sözümüz olsun yoldaşım, bu kadim topraklar mutlaka barışla buluşacak."

SIRRI SÜREYYA ÖNDER'İN HAYATI

Sırrı Süreyya Önder Adıyamanlıdır, 1962 yılında doğdu, ilk ve orta okulu Adıyaman'da okudu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini kazandı ancak 12 Eylül 1980 askeri darbesi nedeniyle eğitimini tamamlayamadı.



Ankara'daki darbe karşıtı protestolara katıldığı gerekçesiyle 12 yıl hapis cezasına çarptırılan Önder, 7 yıl cezaevinde yattı.



Sinema yönetmenliği, senaristlik ve oyunculuğun yanı sıra çeşitli gazetelerde köşe yazarlığı da yapan Önder, senaryosunu yazdığı ve Muharrem Gülmez'le birlikte yönettiği "Beynelmilel" filmiyle 2007 Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde En İyi Film Ödülü'nü kazandı.



24. dönem İstanbul, 25 ve 26. dönem Ankara Milletvekili seçilen Önder, 2013-2015 yıllarında "çözüm süreci" kapsamında İmralı görüşmelerine katılan HDP heyetinde yer aldı.



Terör örgütü propagandası nedeniyle 3 yıl 6 ay hapis cezası alan Önder, 2019'da tahliye edildi.



2023 genel seçimlerinde DEM Parti'den 28. dönem İstanbul milletvekili seçilen Önder, 24. dönemde TBMM Başkanlık Divanı İdare Amiri, 25 ve 26. dönemlerde Anayasa Komisyonu Üyesi olarak görev yaptı. İmralı görüşmelerinde DEM Parti adına oluşturulan heyette yer alan Önder, TBMM Başkanvekili olarak görev yapıyordu.



Önder, bir çocuk babasıdır.