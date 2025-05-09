Sırrı Süreyya Önder için memleketinde anma töreni

Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için memleketi Adıyaman'da taziye kabulü gerçekleştirildi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, milletvekilleri, il başkanları, partililer ve çok sayıda kişinin yer aldığı taziye evinde Sırrı Süreyya Önder için dualar okundu.

Sırrı Süreyya Önder'in annesi Zeliha Önder, DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan'a sarılırken gözyaşlarına hakim olamadı.

Buldan ve Önder, bir süre birbirine sarılıp gözyaşı dökerek acılarını paylaştı.