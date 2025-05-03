Sırrı Süreyya Önder için taziyeler kabul edildi

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetti.

Uzun yıllar kültür-sanat ve siyaset alanında aktif olarak yer alan Önder’in vefatı, başta siyasi çevreler olmak üzere sevenleri arasında büyük üzüntüye neden oldu. Önder için taziye kabulü, Şişli’de bulunan Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evi’nde yapıldı.

Taziyeleri, Önder’in kardeşi Ali Fuat Önder ile birlikte DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncay Bakırhan kabul etti. Çok sayıda kişi kültür merkezine gelerek taziyelerini iletti.