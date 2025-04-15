Sırrı Süreyya Önder kalp krizi geçirdi

DEM Parti, Sırrı Süreyya Önder'in kalp rahatsızlığı geçirerek tadavi altına alındığını açıkladı.



DEM Parti'den yapılan açıklamada, "DEM Parti İmralı Heyeti üyesi ve Meclis Başkanvekilimiz Sırrı Süreyya Önder bu akşam geçirdiği ciddi kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştır. Doktorlar tarafından gerekli müdahale yapılmıştır. İstanbul’da tedavisi süren Önder’in sağlık durumu titizlikle takip edilmektedir. Gerekli bilgilendirmeler yapılmaya devam edilecektir." ifadeleri kullanıldı.

Sırrı Süreyya Önder'in daha önce yaşadığı bir kalp rahatsızlığı olmadığı kaydedildi.



SAĞLIK BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada da "TBMM Meclis Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder geçirdiği rahatsızlık sonucu hastaneye kaldırılmıştır. Tedavisi hastanede devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER KİMDİR?

Sırrı Süreyya Önder, 1962 yılında Adıyaman'da doğdu.



Sinemacı, Yönetmen, Senarist Sırrı Süreyya Önder lise mezunudur. Sinema yönetmenliği ve senaristliği ile çeşitli gazetelerde köşe yazarlığı yaptı.

Fakültelerde sinema dersleri verdi. Senaryosunu yazıp yönettiği bir filmi, uyarlamasını yaptığı bir filmi ve sadece senaryosunu yazdığı bir filmi bulunmaktadır.



24. Dönemde İstanbul, 25 ve 26. Dönemlerde Ankara Milletvekili seçildi. 24. Dönemde TBMM Başkanlık Divanı İdare Amiri, 25 ve 26. Dönemlerde Anayasa Komisyonu Üyesi olarak görev yaptı. Halen TBMM Başkanvekili olan Önder, 1 çocuk babasıdır.