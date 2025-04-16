Sırrı Süreyya Önder kalp krizi geçirdi: Ameliyat sonrası hastaneden açıklama

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DEM Parti İmralı Heyeti'nde de yer alan TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder dün gece kalp krizi geçirdi. Önder, İstanbul'daki konutunda bulunduğu sırada rahatsızlandı. Arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine, Önder dün gece ambulansla hastaneye kaldırıldı. AMELİYATI 12 SAAT SÜRDÜ

Önder'in kardeşi Ali Fuat Önder, Sırrı Süreyya Önder'in ambulanstayken ve ameliyata alınırken iki kez kalbinin durduğunu ve müdahale edildiğini söyledi. İlk müdahalenin ardından aort damarında yırtık tespit edilen Önder, acilen ameliyata alındı. Dün gece 23.35'te başlayan ameliyat sona erdi. YOĞUN BAKIMA ALINDI



Ameliyatı yaklaşık 12 saat süren Önder, yoğun bakıma alındı. Hastaneden yapılan açıklamada, kalp dolaşım destek cihazına bağlı olduğu anlatılan Önder'in hayati tehlikesinin sürdüğü ifade edildi.

Sırrı Süreyya Önder

10 DAKİKA BOYUNCA KALP MASAJI YAPILDI Açıklamada, Önder'e acil serviste 10 dakika süren kalp ve akciğer masajı yapıldığı anlatılarak, aort damarında yırtık tespiti yapıldığı ifade edildi. "Takiben 23.05'te yeniden ritm bozukluğu olup nabız ve dolaşım durmuştur." denilen açıklamada, "Kalp masajı yapılarak hastamız acilen ameliyathaneye alınıp saat 23.35'te operasyon başlamıştır." ifadelerine yer verildi. BY-PASS YAPILDI, AORT KAPAĞI DEĞİŞTİRİLDİ Hastane açıklamasında, Önder'in kalbindeki sağ koroner damara by-pass işlemi yapıldığı, aort kapağının değiştirildiği ifade edildi. Açıklama şöyle devam etti: "Ancak bu kadar büyük bir disseksiyon ve kalbi besleyen sağ koroneri içermesi nedeniyle ameliyattaki tüm operasyon süreçlerinin başarılı olmasına rağmen kalbin sağ yarısı iyi kasılamamakta sol yarısı ise iyi kasılmaktadır. 12 saate yakın süren ameliyat sonrası hastamız sayın Önder ECMO (kalp dolaşım destek cihazı) eşliğinde yoğun bakım ünitemize alınmıştır. Hayati tehlikesi halen devam etmektedir." AORT YIRTIĞI NE ANLAMA GELİYOR? Aort vücudun en büyük, kalbin en önemli damarı. Aort yırtığı, damarın iç katmanlarındaki kanamanın olması anlamına geliyor. Aort ameliyatları, en riskli ameliyatlar arasında yer alıyor.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan

SIRRI SÜREYYA ÖNDER'İN SON DURUMU



Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin son açıklama DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan'dan geldi.



Ameliyatın henüz bitmediğini belirten Doğan, "Doktorların sizlerle paylaştığı açıklamalar dışında yeni bir bilgi yok. Henüz ameliyat tamamlanmadı. Ameliyat bittikten sonra yoğun bakıma alınmasını bekliyoruz." açıklamasında bulundu. "UMUTLA BEKLİYORUZ" Ameliyatın devam ettiğini belirten Doğan, "Sırrı Süreyya Önder zor zamanların insanı. Yüreği zor zamanlara dayanmış, ağır olaylar görmüş geçirmiş bir insan. Bu zorlu ameliyattan da başarılı ve sağlıklı şekilde çıkacağına inanıyoruz. Beklentimiz, temennimiz, umudum bu yönde. Ameliyatın uzun süreceği bekleniyordu. Zor olması başarılı olmayacağı anlamına gelmiyor. Umutla bekliyoruz. İyi haberler vermeyi bekliyoruz." dedi. Doğan "Siyasi partilerin temsilcileri, Sayın Cumhurbaşkanı bizzat yakından takip ediyor. İyi haberler vermek için dakikalar sayıyoruz." açıklamasında bulundu.

Sırrı Süreyya Önder'in tedavi altına alındığı hastane

DEM PARTİ: SIRRI SÜREYYA ÖNDER'İN SAĞLIK DURUMU CİDDİ



DEM Parti'den dün gece yapılan ilk açıklamada, Önder'in aort damarında yırtık tespit edildiği bilgisi paylaşıldı. Ameliyata alınan Önder'in sağlık durumunun hastaneye götürüldüğü saatlerde ciddi olduğu belirtildi. Partinin açıklamasında, "TBMM Başkanvekilimiz ve DEM Parti İmralı Heyeti Üyesi Sırrı Süreyya Önder, geçirdiği kalp rahatsızlığı sonucu 15 Nisan Salı günü saat 23.00 itibariyle İstanbul’da kaldırıldığı hastanede ameliyata alınmıştır. Aort damarında meydana gelen yırtılma nedeniyle yapılan cerrahi müdahale devam etmekte, Önder’in durumu ciddiyetini korumaktadır" denildi. İstanbul Valisi Davut Gül, gece hastane önünde yaptığı açıklamada ameliyatın 7-8 saat sürmesinin beklendiğini belirtti. Gül, sabaha karşı doktorların açıklama yapacağını ifade etti.

İstanbul Valisi Davut Gül, Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı

DEM PARTİ EŞ GENEL BAŞKANLARI HASTANEYE GELDİ



Gelişme üzerine DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğlu ile bir grup DEM Partili milletvekili İstanbul'a hareket etti. Tuncer Bakırhan, Tülay Hatimoğulları ve Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Önder'in tedavi gördüğü hastaneye geldi. Hatimoğulları, "Meclis Başkanvekili, DEM Parti milletvekilimiz ve aynı zamanda İmralı Heyeti üyemiz sevgili Sırrı Süreyya Önder, evinde geçirdiği kalp krizi sonrası çağrılan ambulansla ilk müdahalesi yapılarak hastaneye getirildi. Hastanede aort damarının yırtıldığı tespit edildi ve acilen ameliyata alındı. Saatlerdir ameliyatta; ameliyatın uzun süreceğini bekliyoruz. Doktorların bize verdiği bilgi bu yönde. Sağlık durumuyla ilgili yeni bilgiler geldikçe sizlerle paylaşacağız" dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğlu, hastaneye geldi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BİLGİ ALDI Sırrı Sürreyya Önder'in hastanede tedavi altına alınması siyasilerin de gündeminde. Olayın hemen ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Valisi Davut Gül ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, Önder'in sağlık durumu hakkında Gül ve yetkililerden bilgi aldı. CHP lideri Özgür Özel de Önder için bir geçmiş olsun mesajı yayımladı. Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumunu yakından takip ettiklerini söyleyen Özel, "Bir an önce sağlığına kavuşmasını, görevine dönmesini ve herkes için barışı savunmaya devam etmesini diliyorum." dedi. Gül'den bilgi alan isimler arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de vardı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ı da arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Bahçeli aynı zamanda hastane yetkililerinden son duruma ilişkin bilgi aldı.

Sırrı Süreyya Önder geçen cuma Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmüştü.

SİYASİLERDEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJLARI



TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: TBMM Başkanvekilimiz Sırrı Süreyya Önder’e, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Tedavisi hassasiyetle sürdürülen Sayın Önder’in sağlık durumunu yakından takip ediyor, kendisine acil şifalar diliyorum.



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'e yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum.



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik: TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sn Sırrı Süreyya Önder’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Acil şifalar diliyoruz.



Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder’e geçirdiği rahatsızlık nedeniyle geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kendisine Rabbimden acil şifalar diliyorum.



AK Parti Şanlıurfa Milletvekili ve eski Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: Geçirdiği kalp krizi nedeniyle hastanede tedavisi süren İstanbul milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Sırrı Süreyya Önder’e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim, Şâfî ismi şerifiyle şifâ versin,inşallah.

Sırrı Süreyya Önder

SIRRI SÜREYYA ÖNDER KİMDİR?



Sırrı Süreyya Önder, 1962 yılında Adıyaman'da doğdu.



Sinemacı, Yönetmen, Senarist Sırrı Süreyya Önder lise mezunudur. Sinema yönetmenliği ve senaristliği ile çeşitli gazetelerde köşe yazarlığı yaptı. Fakültelerde sinema dersleri verdi. Senaryosunu yazıp yönettiği bir filmi, uyarlamasını yaptığı bir filmi ve sadece senaryosunu yazdığı bir filmi bulunmaktadır. 24'üncü dönemde İstanbul, 25 ve 26. Dönemlerde Ankara Milletvekili seçildi. 24'üncü dönemde TBMM Başkanlık Divanı İdare Amiri, 25 ve 26'ncı dönemlerde Anayasa Komisyonu Üyesi olarak görev yaptı. Halen TBMM Başkanvekili olan Önder, 1 çocuk babasıdır.