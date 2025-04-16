Sırrı Süreyya Önder kalp krizi geçirdi: DEM Parti'den sağlık durumuna ilişkin açıklama

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DEM Parti İmralı Heyeti'nde de yer alan TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder dün gece kalp krizi geçirdi. Önder, İstanbul'da konutunda bulunduğu sırada rahatsızlandı. Arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine, Önder dün gece saat 23.00 ambulansla hastaneye kaldırıldı. AORT DAMARINDA YIRTIK VAR



Önder'in kardeşi Ali Fuat Önder, ilk açıklamasında, Sırrı Süreyya Önder'in ambulanstayken ve ameliyata alınırken 2 kez kalbinin durduğunu ve müdahale edildiğini söyledi. İlk müdahalenin ardından aort damarında yırtık tespit edilen Önder, acilen ameliyata alındı. Dün gece 23.30'da başlayan Sırrı Süreyya Önder'in ameliyatı sürüyor.

Sırrı Süreyya Önder

SIRRI SÜREYYA ÖNDER'İN SON DURUMU



Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin son açıklama DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan'dan geldi. Ameliyatın henüz bitmediğini belirten Doğan, "Doktorların sizlerle paylaştığı açıklamalar dışında yeni bir bilgi yok. Henüz ameliyat tamamlanmadı. Ameliyat bittikten sonra yoğun bakıma alınmasını bekliyoruz." açıklamasında bulundu.



"AMELİYAT SÜRÜYOR"



Ameliyatın devam ettiğini belirten Doğan, "Sırrı Süreyya Önder zor zamanların insanı. Yüreği zor zamanlara dayanmış, ağır olaylar görmüş geçirmiş bir insan. Bu zorlu ameliyattan da başarılı ve sağlıklı şekilde çıkacağına inanıyoruz. Beklentimiz, temennimiz, umudum bu yönde. Ameliyatın uzun süreceği bekleniyordu. Zor olması başarılı olmayacağı anlamına gelmiyor. Umutla bekliyoruz. İyi haberler vermeyi bekliyoruz." dedi.



Doğan "Siyasi partilerin temsilcileri, Sayın Cumhurbaşkanı bizzat yakından takip ediyor. İyi haberler vermek için dakikalar sayıyoruz." açıklamasında bulundu. DEM PARTİ: SIRRI SÜREYYA ÖNDER'İN SAĞLIK DURUMU CİDDİ



DEM Parti'den dün gece yapılan ilk açıklamada, Önder'in aort damarında yırtık tespit edildiği bilgisi paylaşıldı. Ameliyata alınan Önder'in sağlık durumunun hastaneye götürüldüğü saatlerde ciddi olduğu belirtildi.

Sırrı Süreyya Önder'in tedavi altına alındığı hastane

Partinin açıklamasında, "TBMM Başkanvekilimiz ve DEM Parti İmralı Heyeti Üyesi Sırrı Süreyya Önder, geçirdiği kalp rahatsızlığı sonucu 15 Nisan Salı günü saat 23.00 itibariyle İstanbul’da kaldırıldığı hastanede ameliyata alınmıştır. Aort damarında meydana gelen yırtılma nedeniyle yapılan cerrahi müdahale devam etmekte, Önder’in durumu ciddiyetini korumaktadır" denildi. İstanbul Valisi Davut Gül, gece hastane önünde yaptığı açıklamada ameliyatın 7-8 saat sürmesinin beklendiğini belirtti. Gül, sabaha karşı doktorların açıklama yapacağını ifade etti.

İstanbul Valisi Davut Gül, Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı

DEM PARTİ EŞ GENEL BAŞKANLARI HASTANEYE GELDİ



Gelişme üzerine DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğlu ile bir grup DEM Partili milletvekili İstanbul'a hareket etti. Tuncer Bakırhan, Tülay Hatimoğulları ve Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Önder'in tedavi gördüğü hastaneye geldi. Hatimoğulları, "Meclis Başkanvekili, DEM Parti milletvekilimiz ve aynı zamanda İmralı Heyeti üyemiz sevgili Sırrı Süreyya Önder, evinde geçirdiği kalp krizi sonrası çağrılan ambulansla ilk müdahalesi yapılarak hastaneye getirildi. Hastanede aort damarının yırtıldığı tespit edildi ve acilen ameliyata alındı. Saatlerdir ameliyatta; ameliyatın uzun süreceğini bekliyoruz. Doktorların bize verdiği bilgi bu yönde. Sağlık durumuyla ilgili yeni bilgiler geldikçe sizlerle paylaşacağız" dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğlu, hastaneye geldi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BİLGİ ALDI Sırrı Sürreyya Önder'in hastanede tedavi altına alınması siyasilerin de gündeminde. Olayın hemen ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Valisi Davut Gül ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, Önder'in sağlık durumu hakkında Gül ve yetkililerden bilgi aldı. CHP lideri Özgür Özel de Önder için bir geçmiş olsun mesajı yayımladı. Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumunu yakından takip ettiklerini söyleyen Özel, "Bir an önce sağlığına kavuşmasını, görevine dönmesini ve herkes için barışı savunmaya devam etmesini diliyorum." dedi. Gül'den bilgi alan isimler arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de vardı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ı da arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Bahçeli aynı zamanda hastane yetkililerinden son duruma ilişkin bilgi aldı.

Sırrı Süreyya Önder geçen cuma Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmüştü.

SİYASİLERDEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJLARI



TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: TBMM Başkanvekilimiz Sırrı Süreyya Önder’e, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Tedavisi hassasiyetle sürdürülen Sayın Önder’in sağlık durumunu yakından takip ediyor, kendisine acil şifalar diliyorum.



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'e yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum.



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik: TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sn Sırrı Süreyya Önder’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Acil şifalar diliyoruz.



Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder’e geçirdiği rahatsızlık nedeniyle geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kendisine Rabbimden acil şifalar diliyorum.



AK Parti Şanlıurfa Milletvekili ve eski Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: Geçirdiği kalp krizi nedeniyle hastanede tedavisi süren İstanbul milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Sırrı Süreyya Önder’e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim, Şâfî ismi şerifiyle şifâ versin,inşallah.

Sırrı Süreyya Önder

SIRRI SÜREYYA ÖNDER KİMDİR?



Sırrı Süreyya Önder, 1962 yılında Adıyaman'da doğdu.



Sinemacı, Yönetmen, Senarist Sırrı Süreyya Önder lise mezunudur. Sinema yönetmenliği ve senaristliği ile çeşitli gazetelerde köşe yazarlığı yaptı. Fakültelerde sinema dersleri verdi. Senaryosunu yazıp yönettiği bir filmi, uyarlamasını yaptığı bir filmi ve sadece senaryosunu yazdığı bir filmi bulunmaktadır. 24'üncü dönemde İstanbul, 25 ve 26. Dönemlerde Ankara Milletvekili seçildi. 24'üncü dönemde TBMM Başkanlık Divanı İdare Amiri, 25 ve 26'ncı dönemlerde Anayasa Komisyonu Üyesi olarak görev yaptı. Halen TBMM Başkanvekili olan Önder, 1 çocuk babasıdır.