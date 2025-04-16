Sırrı Süreyya Önder kalp krizi geçirdi: Doktorlardan son duruma ilişkin açıklama

Kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılan, DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin hastaneden açıklama yapıldı. Verilen bilgiye göre, dün gece 23.05 sıralarında kalbi durmuş şekilde hastaneye getirilen Önder'e iki kez kalp masajı yapıldı. Ardından önemli ameliyat süreci başladı. "ÖLÜM RİSKİ SON DERECE YÜKSEK BİR AMELİYATTI" Doktorları, bugün saat 12.00 itibarıyla verdiği bilgiye göre Önder'in sağlık durumu şöyle: "Muhtemelen hem aort yırtılması hem kalp krizi yaşadı. Operasyon 12 saat sürdü, aort kapağı değiştirildi. Şimdiye kadar gördüğümüz en zor durumlardan biriydi. Önder ölüm riski son derece yüksek bir ameliyat geçirdi. Kalbinin sağ kısmında kasılma yok. En çok nörolojik tablosunu merak ediyoruz. Geldiğinden beri şuuru kapalıydı. Nörolojik durumuna ilişkin ilerleyen süreçte açıklama yapacağız. Uzun vadeli konuşmak mümkün değil. Anlık verilerin takibini yapıyor, tedaviyi düzenliyoruz."

Sırrı Süreyya Önder'in doktorları son duruma ilişkin açıklama yaptı

EVİNDE RAHATSIZLANDI



Önder, İstanbul'daki konutunda bulunduğu sırada rahatsızlanmıştı. Arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine, Önder dün gece ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.



AMELİYATI 12 SAAT SÜRDÜ



Önder'in kardeşi Ali Fuat Önder, Sırrı Süreyya Önder'in ambulanstayken ve ameliyata alınırken iki kez kalbinin durduğunu ve müdahale edildiğini söylemişti.



İlk müdahalenin ardından aort damarında yırtık tespit edilen Önder, acilen ameliyata alınmıştı. Dün gece 23.35'te başlayan ameliyat yaklaşık 12 saat sürmüştü.



YOĞUN BAKIMA ALINDI



Önder ameliyat sonrasında yoğun bakıma alınmıştı. Hastaneden yapılan ilk açıklamada, Önder'in kalp dolaşım destek cihazına bağlı olduğu ifade edilmişti.

Sırrı Süreyya Önder

10 DAKİKA BOYUNCA KALP MASAJI YAPILDI Hastanenin açıklamasında , Önder'e acil serviste 10 dakika süren kalp ve akciğer masajı yapıldığı anlatılarak, aort damarında yırtık tespiti yapıldığı ifade edildi. "Takiben 23.05'te yeniden ritm bozukluğu olup nabız ve dolaşım durmuştur." denilen açıklamada, "Kalp masajı yapılarak hastamız acilen ameliyathaneye alınıp saat 23.35'te operasyon başlamıştır." ifadelerine yer verildi. BY-PASS YAPILDI, AORT KAPAĞI DEĞİŞTİRİLDİ Hastane açıklamasında, Önder'in kalbindeki sağ koroner damara by-pass işlemi yapıldığı, aort kapağının değiştirildiği ifade edildi. Açıklama şöyle devam etti: "Ancak bu kadar büyük bir disseksiyon ve kalbi besleyen sağ koroneri içermesi nedeniyle ameliyattaki tüm operasyon süreçlerinin başarılı olmasına rağmen kalbin sağ yarısı iyi kasılamamakta sol yarısı ise iyi kasılmaktadır. 12 saate yakın süren ameliyat sonrası hastamız sayın Önder ECMO (kalp dolaşım destek cihazı) eşliğinde yoğun bakım ünitemize alınmıştır. Hayati tehlikesi halen devam etmektedir." AORT YIRTIĞI NE ANLAMA GELİYOR? Aort vücudun en büyük, kalbin en önemli damarı. Aort yırtığı, damarın iç katmanlarındaki kanamanın olması anlamına geliyor. Aort ameliyatları, en riskli ameliyatlar arasında yer alıyor.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan

DEM PARTİ SÖZCÜSÜ: UMUTLA BEKLİYORUZ



Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin son açıklama DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan'dan geldi.



Ameliyatın henüz bitmediğini belirten Doğan, "Doktorların sizlerle paylaştığı açıklamalar dışında yeni bir bilgi yok. Henüz ameliyat tamamlanmadı. Ameliyat bittikten sonra yoğun bakıma alınmasını bekliyoruz." açıklamasında bulundu. Doğan, "Sırrı Süreyya Önder zor zamanların insanı. Yüreği zor zamanlara dayanmış, ağır olaylar görmüş geçirmiş bir insan. Bu zorlu ameliyattan da başarılı ve sağlıklı şekilde çıkacağına inanıyoruz. Beklentimiz, temennimiz, umudum bu yönde. Ameliyatın uzun süreceği bekleniyordu. Zor olması başarılı olmayacağı anlamına gelmiyor. Umutla bekliyoruz. İyi haberler vermeyi bekliyoruz." dedi. Doğan "Siyasi partilerin temsilcileri, Sayın Cumhurbaşkanı bizzat yakından takip ediyor. İyi haberler vermek için dakikalar sayıyoruz." açıklamasında bulundu.

Sırrı Süreyya Önder'in tedavi altına alındığı hastane

DEM PARTİ: SIRRI SÜREYYA ÖNDER'İN SAĞLIK DURUMU CİDDİ



DEM Parti'den dün gece yapılan ilk açıklamada, Önder'in aort damarında yırtık tespit edildiği bilgisi paylaşıldı. Ameliyata alınan Önder'in sağlık durumunun hastaneye götürüldüğü saatlerde ciddi olduğu belirtildi. Partinin açıklamasında, "TBMM Başkanvekilimiz ve DEM Parti İmralı Heyeti Üyesi Sırrı Süreyya Önder, geçirdiği kalp rahatsızlığı sonucu 15 Nisan Salı günü saat 23.00 itibariyle İstanbul’da kaldırıldığı hastanede ameliyata alınmıştır. Aort damarında meydana gelen yırtılma nedeniyle yapılan cerrahi müdahale devam etmekte, Önder’in durumu ciddiyetini korumaktadır" denildi. İstanbul Valisi Davut Gül, gece hastane önünde yaptığı açıklamada ameliyatın 7-8 saat sürmesinin beklendiğini belirtti. Gül, sabaha karşı doktorların açıklama yapacağını ifade etti.

İstanbul Valisi Davut Gül, Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı

DEM PARTİ EŞ GENEL BAŞKANLARI HASTANEYE GELDİ



Gelişme üzerine DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğlu ile bir grup DEM Partili milletvekili İstanbul'a hareket etti. Tuncer Bakırhan, Tülay Hatimoğulları ve Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Önder'in tedavi gördüğü hastaneye geldi. Hatimoğulları, "Meclis Başkanvekili, DEM Parti milletvekilimiz ve aynı zamanda İmralı Heyeti üyemiz sevgili Sırrı Süreyya Önder, evinde geçirdiği kalp krizi sonrası çağrılan ambulansla ilk müdahalesi yapılarak hastaneye getirildi. Hastanede aort damarının yırtıldığı tespit edildi ve acilen ameliyata alındı. Saatlerdir ameliyatta; ameliyatın uzun süreceğini bekliyoruz. Doktorların bize verdiği bilgi bu yönde. Sağlık durumuyla ilgili yeni bilgiler geldikçe sizlerle paylaşacağız" dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğlu, hastaneye geldi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BİLGİ ALDI Sırrı Sürreyya Önder'in hastanede tedavi altına alınması siyasilerin de gündeminde. Olayın hemen ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Valisi Davut Gül ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, Önder'in sağlık durumu hakkında Gül ve yetkililerden bilgi aldı. CHP lideri Özgür Özel de Önder için bir geçmiş olsun mesajı yayımladı. Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumunu yakından takip ettiklerini söyleyen Özel, "Bir an önce sağlığına kavuşmasını, görevine dönmesini ve herkes için barışı savunmaya devam etmesini diliyorum." dedi. Gül'den bilgi alan isimler arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de vardı. BAHÇELİ, BAKIRHAN'I ARADI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ı da arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Bahçeli aynı zamanda hastane yetkililerinden son duruma ilişkin bilgi aldı. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da Önder'e geçmiş olsun dileklerini iletti. Dervişoğlu, "Dünya görüşlerimizin farklı olup olmaması hiç önemli değil, farklı şeyler düşünebiliriz. Bu bizim insanı sorumluluklarımızı yerine getirmemizi engellemez. Bir kere daha kendisine geçmiş olsun diyor, acil şifalar diliyorum." dedi. DEMİRTAŞ: SIRRI BEY SON ZİYARETİNDE FENALAŞTI Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'tan da Önder'in geçirdiği kalp krizi sonrası bir açıklama geldi. Demirtaş kaleme aldığı mektupta, Önder'in son cezaevi ziyaretinde aniden fenalaştığını açıkladı. "Cezaevi ziyaretindeydik. Sırrı Bey aniden fenalaştı, rengi beyazı kesti, kalbini tuttu." diyen Demirtşa, "Telaşlandık, oburlar, ambulans çağırmaya yeltendi, izin vermedi. Koridora çıkıp biraz hava aldı." ifadelerini kullandı. Önder'in o gün gerçekleşen ziyaret sonrasında, "Yüreğimiz elimizde barış için geziyoruz." dediğini anımsatan Demirtaş, "Gerçekten öyleydi. Kürt-Türk herkes bilmeli ki; Türk halkının bu koca yürekli evladı barış için bilinenin de ötesinde çok çalıştı, çok emek verdi, asla çirkinlik yapmadı, ucuz düşünmedi." dedi.

Sırrı Süreyya Önder geçen cuma Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmüştü.

SİYASİLERDEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJLARI



TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: TBMM Başkanvekilimiz Sırrı Süreyya Önder’e, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Tedavisi hassasiyetle sürdürülen Sayın Önder’in sağlık durumunu yakından takip ediyor, kendisine acil şifalar diliyorum.



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'e yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum.



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik: TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sn Sırrı Süreyya Önder’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Acil şifalar diliyoruz.



Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder’e geçirdiği rahatsızlık nedeniyle geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kendisine Rabbimden acil şifalar diliyorum.



AK Parti Şanlıurfa Milletvekili ve eski Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: Geçirdiği kalp krizi nedeniyle hastanede tedavisi süren İstanbul milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Sırrı Süreyya Önder’e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim, Şâfî ismi şerifiyle şifâ versin,inşallah.

Sırrı Süreyya Önder

SIRRI SÜREYYA ÖNDER KİMDİR?



Sırrı Süreyya Önder, 1962 yılında Adıyaman'da doğdu.



Sinemacı, Yönetmen, Senarist Sırrı Süreyya Önder lise mezunudur. Sinema yönetmenliği ve senaristliği ile çeşitli gazetelerde köşe yazarlığı yaptı. Fakültelerde sinema dersleri verdi. Senaryosunu yazıp yönettiği bir filmi, uyarlamasını yaptığı bir filmi ve sadece senaryosunu yazdığı bir filmi bulunmaktadır. 24'üncü dönemde İstanbul, 25 ve 26. Dönemlerde Ankara Milletvekili seçildi. 24'üncü dönemde TBMM Başkanlık Divanı İdare Amiri, 25 ve 26'ncı dönemlerde Anayasa Komisyonu Üyesi olarak görev yaptı. Halen TBMM Başkanvekili olan Önder, 1 çocuk babasıdır.