Sırrı Süreyya Önder kalp rahatsızlığı nedeniyle ameliyata alındı

Sırrı Süreyya Önder, geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. DEM Parti'den yapılan açıklamada, Önder'in aort damarında yırtık tespit edildiği vurgulandı. Bunun üzerine ameliyata alınan Önder'in sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi.



DEM Parti'den yapılan açıklamada, "TBMM Başkanvekilimiz ve DEM Parti İmralı Heyeti Üyesi Sırrı Süreyya Önder, geçirdiği kalp rahatsızlığı sonucu 15 Nisan Salı günü saat 23.00 itibariyle İstanbul’da kaldırıldığı hastanede ameliyata alınmıştır. Aort damarında meydana gelen yırtılma nedeniyle yapılan cerrahi müdahale devam etmekte, Önder’in durumu ciddiyetini korumaktadır" denildi.



Sırrı Süreyya Önder'in daha önce yaşadığı bir kalp rahatsızlığı olmadığı kaydedildi.

SAĞLIK BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada "TBMM Meclis Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder geçirdiği rahatsızlık sonucu hastaneye kaldırılmıştır. Tedavisi hastanede devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "TBMM Meclis Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'e kalpten çıkan ana damarda meydana gelen yırtılma nedeniyle cerrahi müdahale yapılmaktadır. Ameliyat süreci devam etmekte olup durumu yakından takip edilmektedir. Kendisine acil şifalar diliyorum" dedi.



İSTANBUL VALİSİ DAVUT GÜL: AMELİYATIN 7-8 SAAT SÜRMESİ BEKLENİYOR



İstanbul Valisi Davut Gül, hastane önünde yaptığı açıklamada ameliyatın 7-8 saat sürmesinin beklendiğini belirtti. Gül, sabaha karşı doktorların açıklama yapacağını ifade etti.

Gelişme üzerine DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğllu ile bir grup DEM Partili milletvekili İstanbul'a hareket etti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE BAHÇELİ BİLGİ ALDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Davut Gül'den Önder'in sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise Tuncer Bakırhan ve hastane yetkilileriyle telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakırhan'a geçmiş olsun dileklerini ileten Bahçeli, hastane yetkililerinden Önder'in son durumu hakkında bilgi aldı.



SİYASİLERDEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJLARI



TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: TBMM Başkanvekilimiz Sırrı Süreyya Önder’e, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Tedavisi hassasiyetle sürdürülen Sayın Önder’in sağlık durumunu yakından takip ediyor, kendisine acil şifalar diliyorum.



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'e yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum.



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik: TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sn Sırrı Süreyya Önder’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Acil şifalar diliyoruz.



Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder’e geçirdiği rahatsızlık nedeniyle geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kendisine Rabbimden acil şifalar diliyorum.



AK Parti Şanlıurfa Milletvekili ve eski Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: Geçirdiği kalp krizi nedeniyle hastanede tedavisi süren İstanbul milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Sırrı Süreyya Önder’e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim, Şâfî ismi şerifiyle şifâ versin,inşallah.



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Önder'in durumunu yakından takip ediyor. Bahçeli, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ve hastane yetkilileriyle telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakırhan'a geçmiş olsun dileklerini ileten Bahçeli, hastane yetkililerinden ise Önder'in sağlık durumu hakkında bilgi aldı.



SIRRI SÜREYYA ÖNDER KİMDİR?

Sırrı Süreyya Önder, 1962 yılında Adıyaman'da doğdu.



Sinemacı, Yönetmen, Senarist Sırrı Süreyya Önder lise mezunudur. Sinema yönetmenliği ve senaristliği ile çeşitli gazetelerde köşe yazarlığı yaptı.

Fakültelerde sinema dersleri verdi. Senaryosunu yazıp yönettiği bir filmi, uyarlamasını yaptığı bir filmi ve sadece senaryosunu yazdığı bir filmi bulunmaktadır.



24. Dönemde İstanbul, 25 ve 26. Dönemlerde Ankara Milletvekili seçildi. 24. Dönemde TBMM Başkanlık Divanı İdare Amiri, 25 ve 26. Dönemlerde Anayasa Komisyonu Üyesi olarak görev yaptı. Halen TBMM Başkanvekili olan Önder, 1 çocuk babasıdır.