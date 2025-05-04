Sırrı Süreyya Önder son yolculuğuna uğurlandı
Kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan ve 18 gün yaşam mücadelesi veren DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetti. Önder için ilk tören Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlendi. Sonrasında Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'ne getirilen Önder'in naaşı, cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Yoğun bakım sürecinde tedaviye yanıt vermeyen ve nörolojik tablosunun bozulduğu dile getirilen DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, çoklu organ yetmezliği nedeniyle dün hayatını kaybetti.
19.15 - ZİNCİRLİKUYU MEZARLIĞI'NA DEFNEDİLDİ
Mezarlığa, Önder'in ailesinin yanı sıra CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve çok sayıda vatandaş geldi.
Önder'in naaşı, ailesi ve sevenlerinin gözyaşları eşliğinde Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.
17.40 - SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Sırrı Süreyya Önder için Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde ikindi namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi.
Cenazede Sırrı Süreyya Önder'in kardeşi Ali Fuat Önder ve kızı Ceren Önder taziyeleri kabul etti. Cenazeye Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski Başbakan Binali Yıldırım, Ahmet Türk ve binlerce kişi katıldı.
Sırrı Süreyya Önder için helallik alındıktan sonra cenaze namazı kılındı. Önder'in omuzlara alınan tabutu, toprağa verilmek üzere Zincirlikuyu Mezarlığı'na götürüldü.
17.40 - ÖMER ÇELİK: TÜRKİYE'NİN BÜTÜN RENKLERİ BURADA
16.05 - AHMET TÜRK: "SIRRI'NIN PAYI HEPİMİZDEN DAHA BÜYÜKTÜ"Ahmet Türk
15.05 - ÖNDER'iN CENAZESİ BARBAROS HAYRETTİN PAŞA CAMİİ'NE GETİRİLDİSırrı Süreyya Önder'in cenazesi Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'ne getirildi.
AKM'de düzenlenen törenin ardından Önder'in Türk bayrağına sarılı cenazesi araca konuldu.
Cenaze, Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'ne getirildi.
Anne Zeliha Önder, camideki musalla taşına konulan oğlunun tabutuna sarılarak, ağıtlar yaktı.
Acılı anneyi yanındaki akrabaları teskin etmeye çalıştı.
İkindi namazından sonra kılınacak cenaze namazının ardından Sırrı Süreyye Önder'ın cenazesi, Zincirlikuyu Mezarlığında taprağa verilecek.
12.20 - ÖNDER İÇİN AKM'DE DÜZENLENEN TÖREN SONA ERDİÖnder için AKM'de düzenlenen tören sona erdi
Önder için bugün saat 11.00'de Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen anma töreni sona erdi.
12.10 - ÖNDER'İN EN SEVDİĞİ TÜRKÜ "ALLI TURNAM" SALONDA ÇALINDISırrı Süreyya Önder'in annesi Zeliha Önder
12.00 - PERVİN BULDAN: "SANA VEDA ETMEK ÇOK ZOR"Pervin Buldan
11.45 - SENARİST LEVENT KAZAK: "ÇOK ÖZLEYECEĞİZ"
11.40 - TUNCER BAKIRHAN: "SANA SÖZ BARIŞ KAZANACAK"Tuncer Bakırhan
11.30 -TÜLAY HATİMOĞULLARI: "DERİNDİR YÜREK ACISI"Tülay Hatimoğulları
11.20 - ÖNDER'İN KARDEŞİ ALİ ÖNDER: "SİYASETE GİRİŞ GEREKÇESİ BU OLDU"Sırrı Süreyya Önder'in kardeşi Ali Önder törende konuştu
11.15 -ÖNDER'İN KIZI CEREN ÖNDER KANDEMİR: "BABA, HAYATIN BÜTÜN RENGİ GİTTİ"Önder'İn kızı Ceren Önder Kandemir
Törende konuşan Önder'İn kızı Ceren Önder Kandemir, Önder'e yazdığı mektubu okudu:
"Baba, hayatın bütün rengi gitti. Benim bildiğim hayat bitti. Yeni bir hayat başlıyor şimdi, ürkütücü. Kendimi bildim bileli seni kaybetmekten korktum. Öyle iyi öyle benzersizdin ki bu adam bana sadece ölerek acı çektirebilirdi derdim.
Kendinle ilgilenmeyişine kızamıyorum. Doğduğundan beri yoksunluk geçen ömründe öfkeni nereye sakladın ben hiç görmedim, herhalde kalbine. Bir tek mülk edinmeden, ikinci bir kazağı almadan. Borçsuz ve harçsız onurunla gidiyorsun baba.
Seninle gurur duyuyorum."
11.00 - ÖNDER İÇİN AKM'DE ANMA TÖRENİ DÜZENLENİYORÖnder için AKM'de anma töreni
Önder için AKM'de anma töreni düzenleniyor.
Törene, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanvekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan, İstanbul Valisi Davut Gül, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, DEM Parti'li Ahmet Türk, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Nuri Aslan, çeşitli partilerden çok sayıda milletvekili, bazı sanatçılar ve vatandaşlar katıldı.
10.35 - ÖNDER'İN CENAZESİ AKM'YE GETİRİLDİSırrı Süreyya Önder'in cenazesi tören için AKM'ye getirildi.
Törene katılanlar dakikalarca ayakta alkışladı. Tabutunun başında kızı ve kardeşi gözyaşı döktü.
09.00- ÖNDER'iN CENAZESİ HASTANEDEN ALINDISırrı Süreyya Önder'in cenazesi hastaneden alındı
Önder'in cenazesi Zincirlikuyu Camii Gasilhanesi'ne götürüldü.
SIRRI SÜREYYA ÖNDER'İN HAYATI
Sırrı Süreyya Önder Adıyamanlıdır, 1962 yılında doğdu, ilk ve orta okulu Adıyaman'da okudu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini kazandı ancak 12 Eylül 1980 askeri darbesi nedeniyle eğitimini tamamlayamadı.
Ankara'daki darbe karşıtı protestolara katıldığı gerekçesiyle 12 yıl hapis cezasına çarptırılan Önder, 7 yıl cezaevinde yattı.
Sinema yönetmenliği, senaristlik ve oyunculuğun yanı sıra çeşitli gazetelerde köşe yazarlığı da yapan Önder, senaryosunu yazdığı ve Muharrem Gülmez'le birlikte yönettiği "Beynelmilel" filmiyle 2007 Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde En İyi Film Ödülü'nü kazandı.
24. dönem İstanbul, 25 ve 26. dönem Ankara Milletvekili seçilen Önder, 2013-2015 yıllarında "çözüm süreci" kapsamında İmralı görüşmelerine katılan HDP heyetinde yer aldı.
Terör örgütü propagandası nedeniyle 3 yıl 6 ay hapis cezası alan Önder, 2019'da tahliye edildi.
2023 genel seçimlerinde DEM Parti'den 28. dönem İstanbul milletvekili seçilen Önder, 24. dönemde TBMM Başkanlık Divanı İdare Amiri, 25 ve 26. dönemlerde Anayasa Komisyonu Üyesi olarak görev yaptı. İmralı görüşmelerinde DEM Parti adına oluşturulan heyette yer alan Önder, TBMM Başkanvekili olarak görev yapıyordu.
Önder, bir çocuk babasıdır.
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